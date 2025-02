Hohe Verluste: Russland fast überall auf dem Vormarsch

Die russischen Truppen sind an fast allen Frontabschnitten im Krieg gegen die Ukraine auf dem Vormarsch. In Richtung Kupjansk gelang es Russland , seinen Brückenkopf am Fluss Oskil bei Dworitschna zu erweitern. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass die Ukraine in der Lage sein wird, diesen Brückenkopf in absehbarer Zeit zu zerstören, da die Russen bereits genug Territorium gewonnen haben, um ihn verstärken zu können.