Diktatfrieden mit Putin? Trump-Taktik setzt Kiew unter Druck

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj hat unterdessen nach eigenen Angaben die Unterzeichnung eines Abkommens über die Lieferung wichtiger ukrainischer Rohstoffe an die USA vorerst abgelehnt. Für ZDF-Korrespondent Ulf Röller gilt dies als "dünnhäutige" Reaktion Selenskyjs auf die Annäherung der USA an den russischen Präsidenten Putin in der Frage um einen Frieden in der Ukraine.