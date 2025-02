Kiew strebt "konstruktive Arbeit" mit USA an

Die ukrainische Regierung ist trotz der heftigen Vorwürfe von US-Präsident Donald Trump bemüht, die Beziehungen zu den USA möglichst intakt zu halten. In seiner Videoansprache am Mittwochabend legte Präsident Wolodymyr Selenskyj nicht noch einmal nach. Kiew sei weiter an guten Beziehungen zu Washington interessiert, betonte er. Dafür teilte Trump weiter gegen Selenskyj aus und sprach von einem angeblichen Bruch einer Vereinbarung zu Rohstoffen.