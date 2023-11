Berichte: Angriff auf russischen Tanker nahe Krim-Brücke

Ein russisches Kriegsschiff in der Meerenge von Kertsch. Derzeit läuft nahe der Krim-Brücke ein Rettungseinsatz .

In der Straße von Kertsch am Schwarzen Meer ist ein russischer Tanker von einer ukrainischen Marinedrohne getroffen worden. Der Tanker "SIG", der nach ukrainischen Angaben "Treibstoff für russische Truppen transportierte", sei in der Nacht zu Samstag vor der Krim angegriffen worden.