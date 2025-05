Russland stoppt zeitweise Flugbetrieb nach Drohnenangriffen

In Russland haben in der Nacht zum Dienstag über ein Dutzend Flughäfen wegen Drohnenangriffen den Betrieb vorübergehend eingestellt.

An den Flughäfen der Hauptstadt und in weiteren Regionen Russlands war der Betrieb in der Nacht mehrere Stunden ausgesetzt worden, teilte die Luftfahrtbehörde Rosawiazija mit. Insgesamt seien 105 ukrainische Drohnen über elf russischen Gebieten abgeschossen worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit.