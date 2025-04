Rohstoffabkommen mit Ukraine: USA "wie ein Kolonialherr"

In dem aktuellen US-Vorschlag seien einige Inhalte verändert worden, so die Politikwissenschaftlerin. Ein wichtiger Aspekt beziehe sich auf die US-Hilfen für die Ukraine. Das von Russland angegriffene Land solle demnach im Nachhinein akzeptieren, "dass die Hilfen, die es seit 2022 militärisch und finanziell von den USA erhalten hat, durch Rohstofferlöse wieder gut gemacht werden sollen, faktisch also Kredite sind".