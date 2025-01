Doppelter Drohnenangriff auf russische Treibstoffbasis

Vor knapp einer Woche, am 8. Januar, griffen ukrainische Langstreckendrohnen erfolgreich das Treibstoffdepot Kombinat Kristall an, das sich in der Nähe des Militärflughafens Engels-2 in der russischen Region Saratow befindet. Der Hauptzweck von Kristall ist die Versorgung des Flughafens Engels-2 mit speziellem Treibstoff.