Zinsen aus Russland-Vermögen in der EU gehen an Ukraine

Eingefrorenes Geld in der EU : Zinsen aus Russland-Vermögen gehen an Ukraine

21.05.2024 | 17:09 |

Die Europäische Union will die aus eingefrorenem russischem Vermögen gewonnenen Zinsen künftig für die Ukraine nutzen. Das Geld geht in neue Waffen und in den Wiederaufbau.