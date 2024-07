Trump und Selenskyj telefonieren - Treffen vereinbart

Wolodymyr Selenskyj sprach am Telefon mit Donald Trump über den Krieg in der Ukraine.

"Ich bin Präsident Selenskyj dankbar dafür, dass er sich an mich gewandt hat, denn als Ihr nächster Präsident der Vereinigten Staaten werde ich der Welt Frieden bringen und den Krieg beenden, der so viele Menschenleben gekostet und unzählige unschuldige Familien zerstört hat", erklärte Trump am Freitag (Ortszeit) in seinem Onlinenetzwerk Truth Social.