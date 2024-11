US-Wahl 2024: Was Trump für die Ukraine bedeuten könnte

Trumps Wahl wirft Zweifel an der künftigen US-Unterstützung für die Ukraine auf - und letztlich auch an der Frage, ob Kiew die russische Invasion zurückschlagen kann. Wenn Trump "das tut, was er gesagt hat, dann würde das implizieren, dass ungefähr die Hälfte der Unterstützung für die Ukraine wegfiele, und zwar innerhalb kurzer Zeit", macht Sicherheitsexperte Dr. Maximilian Terhalle im Interview mit dem ZDF klar.