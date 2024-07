Israel startet Einberufung ultraorthodoxer Juden zum Militär

Die Armee plant, in diesem Jahr in drei Schüben 3.000 Strenggläubige einzuziehen. Angesichts des monatelangen Kriegs gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen warnt sie eindringlich vor einem drastischen Mangel an kampffähigen Soldaten. Es werde erwartet, dass die Einberufungen im kommenden Jahr im selben Tempo abliefen.