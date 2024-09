UN werfen Russland systematische Folter von Ukrainern vor

Misshandlungen sind in russischen Gefangenenlagern an der Tagesordnung. Zu dem Schluss ist eine UN-Untersuchungskommission gekommen.

Nach Angaben einer UN-Untersuchungskommission häufen sich die Beweise für systematische Folter von Ukrainern in russischer Gefangenschaft.

In fast allen Haftanstalten komme es zu einer "immer wiederkehrenden Anwendung von sexueller Gewalt als Folter", berichtete der Vorsitzende der Ukraine-Kommission, Erik Mose, in einer Sitzung des UN-Menschenrechtsrates in Genf.