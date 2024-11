Streit ums Geld beim Klimagipfel: Woran es hakt in Baku

Bis Freitag soll auf der UN-Klimakonferenz in Aserbaidschan ein Konsens stehen - allerdings gehen die Treffen häufig in die Verlängerung. Nach zehn Tagen zäher Verhandlungen hakt es auch in diesem Jahr. Zentraler Streitpunkt in Baku: Die Finanzhilfen der Industriestaaten. Bisher hatten die Industriestaaten zugesagt, bis 2025 jährlich 100 Milliarden US-Dollar für Klimaschutz und -anpassung in Entwicklungsländern zu mobilisieren.