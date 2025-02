Ukraine-Resolution: Trumps Erfolg im UN-Sicherheitsrat

Der UN-Sicherheitsrat hat am gestrigen Abend einer Resolution der USA zum Angriffskrieg in der Ukraine zugestimmt. Frankreichs Präsident Macron war zu Besuch im Weißen Haus.

Ausgerechnet am Abend des dritten Jahrestags des russischen Einmarschs in die Ukraine stimmt das mächtigste UN-Gremium in New York, der UN-Sicherheitsrat, für eine moskaufreundliche Ukraine-Resolution.