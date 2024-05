Vereinte Nationen stimmen für neue Rechte der Palästinenser

Es geht an diesem Freitag in New York City bei den Vereinten Nationen um die Stärkung der Rechte Palästinas in der Vollversammlung. Nicht um eine Vollmitgliedschaft mit allen Rechten und Pflichten. Lediglich ein weiterer Schritt auf dem Weg in diese Richtung. Und, so die wiederholte Bitte an den Weltsicherheitsrat, noch einmal wohlwollend eine Mitgliedschaft zu prüfen.