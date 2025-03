Orban beschimpft politische Gegner als "Wanzen"

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat Gegner und Kritiker als "Wanzen" beschimpft. Vor mehreren tausend Anhängern rief er beim Nationalfest in Budapest, seine politischen Gegner in der Justiz, den Medien und den Nichtregierungsorganisationen würden vernichtet. "Nach unserer großen Versammlung kommt der große Osterputz, denn die Wanzen haben den Winter überlebt."

Der Regierungschef kündigte an, dass er die "Finanzmaschinerie, die dank korrupter Dollar die Politiker, Richter, Journalisten und falschen Zivilorganisationen gekauft hat, niederreißen" wolle. Der Rechtspopulist betonte: "Wir werden diese Schattenarmee liquidieren."

Die "Brüssler Schützlinge arbeiten gegen ihre Heimat", fügte er hinzu. Den meisten Medien war der Zugang zu der Veranstaltung vor dem Nationalmuseum in Budapest verwehrt worden.

Korruption, kaum Ärzte, Abwanderung: All das trieb wieder zehntausende Anhänger Peter Magyars auf die Straße - sein Kontrahent Viktor Orban gerät damit ordentlich unter Druck.

Eingeschränkte Rechtsstaatlichkeit

Orban hatte bereits im vergangenen Monat verkündet, die "internationalen Netzwerke" in Ungarn "von der Landkarte zu radieren". Seine rechtsnationalistische Regierung strebt insbesondere eine Verfassungsänderung an, um Doppelstaatlern zeitweise die ungarische Staatsbürgerschaft entziehen zu können.

So könnte beispielsweise der in Budapest geborene und in den USA eingebürgerte Milliardär und linksgerichtete Philanthrop George Soros, der der Regierung ein Dorn im Auge ist, diese Neuregelung zu spüren bekommen.