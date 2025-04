Die politische Rhetorik in Ungarn hat sich in den letzten Monaten verschärft. So diffamierte Orbán am 15. März, dem ungarischen Nationalfeiertag, politische Gegner als "Wanzen" . Allerdings zeigt die Eskalation auch: Orbáns Regierung steht innenpolitisch unter Druck. Der Mitte-rechts Politiker Péter Magyar, Vorsitzende der Partei TISZA, liegt in jüngsten Umfragen vor Orbán. 2026 wird in Ungarn gewählt.