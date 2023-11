Unicef zu Gaza: Mehr als 2.000 Kinder bei Angriffen getötet

Der Krieg im Nahen Osten hat nach Darstellung des UN-Kinderhilfswerks Unicef dramatische Auswirkungen auf Kinder. Seit den Terrorangriffen der islamistischen Hamas vor gut zwei Wochen seien bei den Gegenschlägen Israels im Gazastreifen 2.360 Kinder ums Leben gekommen. 5.364 weitere seien verletzt worden, teilte Unicef am Dienstagabend (Ortszeit) in New York mit. Zugleich seien mehr als 30 israelische Kinder getötet worden. Weitere Dutzende würden als Geiseln im Gazastreifen gefangengehalten.