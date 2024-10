Nahost-Konflikt: Deutsche Unifil-Korvette wehrt Drohne ab

Am Mittwoch hatte ein israelischer Panzer nach Angaben der UN-Mission in der Nähe von Kfar Kila im Süden des Landes einen Unifil-Wachturm beschossen . Dabei seien der Turm beschädigt und zwei Kameras zerstört worden. Weiter hieß es in der Erklärung, es habe sich um "direkte und offensichtlich absichtliche Schüsse" gehandelt.