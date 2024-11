Schäden an Unterseekabeln: Experte Peters im Interview

Nach den Explosionen an den Nord-Stream-Pipelines und weiterer Vorfälle habe man den Entschluss gefasst, ein deutlich besseres Lagebild aus den Daten zu erstellen, sagt der Experte. In den letzten zwei Jahren habe man in die Vernetzung dieser Daten sehr viel Arbeit gesteckt. Für die Ostsee stelle die deutsche Marine mit der "Commander Task Force Baltic" dieses Lagebild bereit.