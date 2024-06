Trump-Anhänger spenden Millionen für ihn nach Schuldspruch

"Schuldig" lautet das Urteil im New Yorker Schweigegeldprozess gegen Trump. Der ehemalige US-Präsident reagiert darauf in der üblichen Weise.

Schuldspruch verschärft Spannungen im US-Wahlkampf

Trump war am Donnerstag als erster Ex-Präsident in der US-Geschichte in einem Strafprozess schuldig gesprochen worden. Die Geschworenen befanden den 77-Jährigen im Schweigegeldverfahren in allen 34 Anklagepunkten für schuldig.