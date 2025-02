Energiewende begann mit einer Krise

Gegen die Abhängigkeit von Energie-Importen

"Uruguay ist ein kleines Land und wir waren auf den Import fossiler Brennstoffe angewiesen, weil wir weder über Kohle noch über Erdgas oder Erdöl verfügen", blickte Ramon Mendez Galain in einem Podcast des US-amerikanischen "Kleinman Center for Energy Policy" zurück. Die Analyse der Ausgangslage sei ein Schlüssel zur Lösung der Probleme gewesen. Die Entscheidung gegen die Nuklearenergie sei gefallen, weil ähnlich wie bei den fossilen Brennstoffen eine Anhängigkeit von Importen entstanden wäre: "Wir besitzen ja auch keine Uranvorkommen", so Mendez Galain. Und diese Abhängigkeit von Importen wollte Uruguay beenden.

Investitionen in Wind-, Wasser- und Sonnenenergie

Was Uruguay allerdings besitze, seien natürliche Energiequellen wie Wasser, Wind, Sonne oder Biomasse. Uruguay investierte fortan massiv in die erneuerbaren Energien und profitiert damit auch von einer neuen Souveränität: "Man wird unabhängig von all diesen Kriegen oder anderen geopolitischen Ereignissen. Fragen Sie mich, welche Auswirkungen dieser tragische Krieg in Europa auf den Elektrizitätssektor in Uruguay hatte - null," sagt Mendez Galain: