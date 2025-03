Geheim-Chat: US-Regierung lädt aus Versehen Journalisten ein

Ein Journalist wurde von der US-Regierung versehentlich in einen geheimen Gruppenchat einbezogen. (Symbolbild)

Der Chefredakteur des US-Magazins "The Atlantic", Jeffrey Goldberg, wurde nach eigenen Angaben versehentlich in einen geheimen Gruppenchat der US-Regierung aufgenommen, in dem offenbar hochsensible Militärpläne erörtert wurden.