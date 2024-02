US-Soldat zündet sich offenbar vor Israels Botschaft an

Er zündete sich an und rief "Freiheit für Palästina": Ein US-Kampfpilot hat sich offenbar aus Protest gegen den Gaza-Krieg vor Israels Botschaft in Washington in Brand gesetzt.

US-Soldat zündet sich vor Israel-Botschaft an

Der US-Soldat, der sich vor der israelischen Botschaft angezündet hat, soll sich in kritischem Zustand befinden. Quelle: AFP

Vor der israelischen Botschaft in Washington hat sich laut US-Medienberichten ein US-Soldat selbst angezündet. Die Polizei bestätigte einen entsprechenden Rettungseinsatz in der Straße, wo das Botschaftsgebäude in der US-Hauptstadt steht, am Sonntag (Ortszeit).

Ein Mann sei von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht worden und befinde sich in einem kritischen Zustand, hieß es in einer Mitteilung der Polizei vom Sonntagnachmittag. Die Feuerwehr sprach ihrerseits von lebensgefährlichen Verletzungen.

Medienberichte: Offenbar Soldat der US-Luftwaffe

Die "Washington Post", CNN und andere Medien berichteten unter Berufung auf eine Sprecherin der US-Luftwaffe, dass es sich bei dem Mann um einen Soldaten im aktiven Dienst handele. Eine unabhängige Journalistin postete auf X (vormals Twitter) ein Foto eines brennenden Mannes in Uniform.

Die "New York Times" berichtete von einem auf der Plattform Twitch geposteten und später entfernten Video, auf dem der Mann gesagt habe, er wolle nicht länger Komplize eines "Genozids" sein und nun eine extreme Form des Protestes ausführen.

Während er sich anzündete, habe er "Free Palestine!" ("Befreit Palästina!") gerufen, meldete die Zeitung.

Die örtliche Polizei und der Geheimdienst untersuchen den Vorfall. Die israelische Botschaft ist seit dem Angriff der radikalislamischen Palästinensergruppe Hamas auf Israel am 7. Oktober und den israelischen Gegenschlägen im Gazastreifen Ziel anhaltender Proteste. Im Dezember hatte sich eine Demonstrantin vor dem israelischen Konsulat in Atlanta selbst angezündet.

Internationale Kritik an Israel-Angriffen

Israel wird von Kritikern vorgeworfen, im Kampf gegen die Hamas im Gaza-Streifen einen Genozid (Völkermord) zu begehen. Südafrika hatte Klage vor dem Internationalen Gerichtshof erhoben und Israel die Verletzung der Völkermord-Konvention vorgeworfen.

Israel hat den Vorwurf entschieden zurückgewiesen. Israel rechtfertigte die Angriffe als Selbstverteidigung nach dem Angriff der Hamas und anderer Extremisten am 7. Oktober vergangenen Jahres, denen nach israelischen Angaben rund 1.200 Menschen getötet und etwa 250 aus Israel entführt worden waren.

