US-Wahl: Trump und Harris im Kampf um die Swing States

Beide Kandidaten, Donald Trump und Kamala Harris , konzentrieren sich im US-Wahlkampf ganz auf die sieben umkämpften Swing States - also jene Staaten, in denen Republikaner und Demokraten Kopf an Kopf liegen. Denn hier entscheidet sich am Ende, wer ins Weiße Haus einziehen wird. Harris und Trump haben gewaltige Budgets, jeweils mehrere hundert Millionen Dollar für Werbung, Auftritte und TV-Spots. Harris sogar rund doppelt so viel wie Trump. Wie wollen beide ihre Wähler vor der US-Wahl gewinnen?