Was die US-Wahl für Lateinamerika bedeutet

Vielleicht sind es ja doch die lateinamerikanischen Einwanderer, die am Ende den Ausschlag geben, wer am Dienstag die Präsidentschaftswahlen in den USA gewinnt. Donald Trump beleidigte zunächst die Haitianer in Springfield (Ohio) mit der ebenso rassistischen wie falschen Behauptung: "Die essen Katzen und Hunde".