Die Iran-Contra-Affäre war ein politischer Skandal in den USA in den 1980er Jahren. Damals verkaufte die US-Regierung unter Ronald Reagan heimlich Waffen an den Iran. Mit einem Teil der Einnahmen wurden die Contras unterstützt, eine Guerilla-Bewegung, die brutal gegen die sozialistische Regierung in Nicaragua kämpfte. Die Gruppierung finanzierte ihren Guerilla-Krieg auch durch Kokainverkäufe in den USA, die der US-Auslandsgeheimdienst CIA duldete.