Durch eigene Recherchen fanden die Lehrer demnach heraus: Die Mutter und ihre Kinder wurden nach Texas in ein Abschiebezentrum für Familien gebracht. In einem offenen Brief schreibt die Schulleiterin: "Die Tatsache, dass unsere Schüler mit Handschellen gefesselt und in denselben Wagen wie der mutmaßliche Kriminelle von der anderen Straßenseite gesteckt wurden, ist unanständig."