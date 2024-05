Abtreibung in den USA: Immer mehr Abtreibungspillen per Post

Neben operativen Eingriffen kann eine Schwangerschaft auch mit Medikamenten abgebrochen werden. Dazu werden meist zwei Medikamente in Pillenform eingesetzt: Mifepriston und Misoprostol. Mifepriston blockiert das Hormon Progesteron, was dafür sorgt, dass sich der Embryo aus der Gebärmutter herauslöst und innerhalb von 36 bis 48 Stunden abgeht. Misoprostol wird nach dieser Zeit eingenommen. Das zweite Medikament weicht den Muttermund und löst Wehen aus. Embryo und Schwangerschaftsgewebe werden dann abgestoßen. Die Blutung ähnelt in der Regel und gerade zu Beginn der Schwangerschaft einer gewöhnlichen Monatsblutung. Die Blutung hält durchschnittlich zwölf Tage an. Ein Abbruch ist auch nur mit Misoprostol möglich, meist wird jedoch die Kombination verwendet.



Der medikamentöse Schwangerschaftsabbruch gilt als sehr sichere und zuverlässige Methode. Bei Komplikationen sollten Patientinnen ein Krankenhaus aufsuchen. In Regionen mit Verboten ist wichtig zu wissen, dass in der Klinik kein Unterschied zu einem Abgang oder einer Fehlgeburt festgestellt werden kann.



Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt die Nutzung bis zur 12. Schwangerschaftswoche. In Deutschland ist sie bis zur neunten Schwangerschaftswoche (63. Tag) möglich. Das Medikament ist in Deutschland nicht frei verkäuflich oder auf Rezept erhältlich, sie werden in Praxen ausgehändigt. In den USA sind sie verschreibungspflichtig, man kann sie allerdings auch ohne Rezept bekommen.



