Trump, Musk, Zuckerberg: Die neue Lust am alten Rom

Elon Musk befindet sich mit seiner Liebe zu den alten Römern in der Tech-Branche in bester Gesellschaft. Meta-Chef Mark Zuckerberg bewundert ebenfalls das Römische Reich. So heißen seine Kinder August, Maxima und Aurelia. In einem Interview mit dem US-Magazin "The New Yorker" erklärte er, dass Latein für ihn wie Programmieren sei. Augustus, der für die "Pax Romana" und damit für einen mehr als 200 Jahre währenden Frieden im Römischen Reich sorgte, sei für ihn ein Vorbild, weil er mit seiner Idee eines Friedens im Römischen Reich etwas wagte, das zuvor niemand für möglich gehalten hatte.