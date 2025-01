Amtseinführung: Donald Trump ist neuer Präsident der USA

Trump hatte am Morgen gemeinsam mit seiner Frau zunächst an einem Gottesdienst teilgenommen und war anschließend von seinem demokratischen Amtsvorgänger Joe Biden und dessen Ehefrau Jill im Weißen Haus zum Tee empfangen worden. Das ist Tradition. Trump selbst war von derlei protokollarischen Bräuchen abgerückt und hatte 2021 - damals als scheidender Präsident - nicht an Bidens Amtseinführung teilgenommen.