US-Militärhilfe läuft wieder an - Kiew akzeptiert Waffenruhe

Die US-Regierung von Präsident Donald Trump wird die Militärhilfe für die Ukraine und den Austausch von Geheimdienstinformationen mit Kiew unverzüglich wieder aufnehmen. Die Ankündigung erfolgte in den Gesprächen zwischen der Ukraine und den Vereinigten Staaten in Saudi-Arabien

Kiew für 30-tägige Waffenruhe

Kiew unterstützt laut einer gemeinsamen Erklärung der USA und der Ukraine zudem einen US-Vorschlag für eine 30-tägige Waffenruhe mit Russland , außerdem soll ein Abkommen über ukrainische Rohstoffe "so schnell wie möglich" abgeschlossen werden.

Die Vereinigten Staaten hatten die Militärhilfe für die Ukraine vor mehr als einer Woche ausgesetzt . Damit sollte die Regierung in Kiew gedrängt werden, Friedensgespräche mit Moskau aufzunehmen. Der Anordnung werde in Kraft bleiben, bis US-Präsident Donald Trump feststelle, dass die Ukraine Bereitschaft zu Friedensverhandlungen gezeigt habe, verlautete damals aus dem Weißen Haus. Vorausgegangen war ein desaströses Treffen im Weißen Haus zwischen Trump, seinem Stellvertreter J.D. Vance und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj

Waltz: Sicherheitsgarantien waren Thema

Nach dem Eklat im Weißen Haus Ende Februar treffen sich Vertreter der USA und der Ukraine in Dschidda in Saudi-Arabien. Kiews Delegation will "sehr konstruktiv" auftreten.

11.03.2025 | 1:29 min