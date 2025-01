US-Regierung friert fast alle Auslandshilfen ein

Sind auch die Ukraine-Hilfen betroffen?

Zeitung: Auszahlung von Entwicklungshilfe gestoppt

Trump hatte an seinem ersten Tag im Amt eine Pause für die Ausgabe von Entwicklungshilfe angeordnet, um diese neu zu bewerten. Die "New York Times" hatte am Dienstag berichtet, dass das Außenministerium und die für Entwicklungshilfe zuständige Behörde bereits gemäß Trumps Anordnung damit begonnen hätten, die Auszahlung von Auslandshilfe zu stoppen.