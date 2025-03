Fast 50 Prozent der Belegschaft betroffen

Bei Trumps Amtsantritt hatte das Ministerium rund 4.100 Mitarbeiter. Fast 600 Ministeriumsmitarbeiter hätten in den vergangenen Wochen zugestimmt, vorzeitig in Rente zu gehen, hieß es in einer Erklärung. Weitere 1.300 Mitarbeiter würden am 21. März in den Verwaltungsurlaub versetzt, aber bis Juni weiter bezahlt.