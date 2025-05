Zollstreit: Erste Gespräche zwischen China und USA geplant

Bessent sagte, er hatte vorgehabt, nach Europa zu reisen, um mit der Schweiz über den Handelskonflikt zu verhandeln. Dann habe sich herausgestellt, dass auch das chinesische Team durch Europa reise und in der Schweiz sein werde. "Also werden wir uns am Samstag und Sonntag treffen", sagte Bessent. Die USA und China hätten ein gemeinsames Interesse daran, sich zu einigen. Die hohen Zölle seien das Äquivalent zu einem Embargo.