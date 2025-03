US-Zölle: China, Kanada, Mexiko kündigen Gegenmaßnahmen an

Gegenmaßnahmen angekündigt : US-Zölle: China, Kanada und Mexiko wehren sich

04.03.2025 | 18:34 |

US-Präsident Trump hat an seinen umstrittenen Zollplänen gegen Mexiko, Kanada und China festgehalten - diese sind in Kraft getreten. Die Regierungen kündigten Gegenmaßnahmen an.