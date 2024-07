US-Bericht: Trump-Attentäter zuvor mit Drohne am Tatort

Das berichtete die Zeitung am Freitag (Ortszeit) unter Berufung auf Beamte der Strafverfolgungsbehörden, die mit der Angelegenheit vertraut waren. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump war bei einer Wahlkampfveranstaltung am vergangenen Samstag in Pennsylvania angeschossen und am Ohr verletzt worden.