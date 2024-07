Scharfschütze entdeckte Trump-Schützen Minuten vor Tat

Neue Erkenntnisse aus den Ermittlungen zum Attentat auf Ex-US-Präsident Donald Trump erhöhen den Druck auf die Sicherheitskräfte in den USA . Bereits eine Stunde bevor der mutmaßliche Schütze auf Trump feuerte, stuften örtliche Sicherheitsleute den Täter in der Menge als verdächtig ein - ein "junger Mann, der sich merkwürdig verhielt", wie die "New York Times" berichtet.