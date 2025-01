Donald Trump verärgert: Flaggen bei Amtsantritt auf Halbmast

Der künftige US-Präsident Donald Trump hat sich frustriert darüber gezeigt, dass am Tag seiner Amtseinführung am 20. Januar US-Flaggen auf halbmast wehen werden. Dass es dazu kommt, hat mit einer Anordnung von US-Präsident Joe Biden zu Ehren des am 29. Dezember verstorbenen Ex-Präsidenten Jimmy Carter zu tun. In sozialen Netzwerken schrieb Trump: