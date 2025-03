Jetzt ist sie Chefin der US-Geheimdienste. Bei ihrer Ernennung lobte US-Präsident Donald Trump sie in höchsten Tönen. Doch ihre Nähe zu Moskau und ihre Haltung gegenüber dem Kreml werfen Schatten auf ihre neue Schlüsselposition. Wer ist die Frau, die einst die Nähe zum Kreml suchte. Und welche Auswirkungen wird sie auf die Sicherheitslage in Deutschland sowie den Verlauf des Kriegs in der Ukraine haben?