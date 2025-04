USA: Gesundheitsministerium entlässt Tausende Mitarbeiter

Lange Schlangen vor dem US-Gesundheitsministerium am Dienstag. Viele Wartenden wussten nicht, ob sie gefeuert wurden oder noch einen Job haben.

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Laut in den Online-Netzwerken veröffentlichten Fotos und Erfahrungsberichten wurden viele der Betroffenen am frühen Dienstagmorgen per E-Mail über ihre Entlassung informiert.