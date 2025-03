Von den USA beschlossene Zölle auf europäische Stahl- und Aluminium-Importe sind in Kraft getreten. Die EU-Kommission reagiert gelassen auf den Handelsstreit, sie will ruhig und gefasst reagieren.

Man sei "gut vorbereitet" und werde "clever reagieren", heißt es am frühen Morgen von der EU-Kommission. In der Nacht sind die US-Zölle auf Stahl und Aluminimum in Kraft getreten. Sie seien keine kluge Entscheidung der USA , sagen Stimmen aus der EU-Kommission.

Alte Maßnahmen aus dem "Gefrierschrank" holen

Es gäbe zwei Stränge: Zum einen die Maßnahmen, die unmittelbar in Kraft treten werden. Maßnahmen vom ersten Handelsstreit: Die seien noch in der "Gefriertruhe" gewesen, wie ein EU-Offizieller sagt, "und werden jetzt aufgetaut." Das sind Zölle auf ur-amerikanische Produkte, um einen möglichst hohen politischen Druck in republikanischen Bundesstaaten aufzubauen. Dazu gehören zum Beispiel Bourbon oder Motorräder. Da diese Maßnahmen bereits mit den Mitgliedsstaaten abgestimmt sind und unter der Biden-Regierung nur pausiert wurde, können sie ab dem 1. April in Kraft treten.