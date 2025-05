Kamala Harris rechnet mit Trump ab - und lobt Kritiker

Harris lobte in ihrer Rede demokratische Politiker, die Kritik an Trump geübt hätten.

Die frühere US-Vizepräsidentin und Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat in einer Rede scharfe Kritik an ihrem Ex-Wahlrivalen, Präsident Donald Trump , geübt.

Trump setze derzeit rasch ein "seit Jahrzehnten vorbereitetes Programm" um, eine "engstirnige, eigennützige Vision von Amerika, in der diejenigen bestraft werden, die die Wahrheit sagen, Loyalisten bevorzugt werden, Machtmissbrauch betrieben wird und jeder sich selbst überlassen bleibt".

Harris: Trump-Programm sorgt für Chaos

Harris: Stimme des Volks darf "nicht scheitern"

"Doch was sie außer Acht gelassen haben, ist, dass Angst nicht das Einzige ist, das ansteckend ist. Mut ist ansteckend." Harris warnte, dass sich die Lage wahrscheinlich erst verschlechtern werde, ehe es besser werde.

Harris lobt Trump-Kritiker

Harris lobte in ihrer Rede in Kalifornien demokratische Politiker, die Kritik an Trump geübt hätten. Sie erwähnte die Senatoren Cory Booker, Chris Van Hollen und Chris Murphy sowie den unabhängigen Senatoren Bernie Sanders. Zudem nannte sie die Abgeordneten Jasmine Crockett, Maxwell Frost und Alexandria Ocasio-Cortez.