Neuer Pentagon-Chef Hegseth erklärt Nato US-Plan für Ukraine

Er rief die Bündnispartner der Nato auf, mehr in ihre Verteidigung zu investieren. Sie müssten dafür ehrlich mit ihren Bevölkerungen über Bedrohungen und militärische Notwendigkeiten sprechen. "Zwei Prozent sind nicht genug", mahnte er. Die Europäer müssten den "überwiegenden Anteil" der Ukraine-Hilfen übernehmen, sagte er in seiner Rede. Dies sei auch eine Investition in die eigene Zukunft der Nato-Mitglieder, sagte Hegseth.