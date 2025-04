"Best Buddies", ziemlich beste Freunde trafen sich im Februar in Washington, wenn man ihren gegenseitigen Versicherungen Glauben schenken darf: "Die Partnerschaft zwischen Amerika und Indien kann eine bessere Welt formen", verkündete Indiens Premierminister Narendra Modi vollmundig an Donald Trumps Seite. Und er lieh sich vom amerikanischen Präsidenten das "Make America Great Again"-Motto, um es umzuformulieren: MIGA, "Make India great again".