Streit um Atomprogramm: Trump droht Iran - Teheran kontert

Der Ton im Streit zwischen den USA und dem Iran über ein Atomabkommen verschärft sich weiter: Nachdem der Iran direkte Verhandlungen mit den USA abgelehnt hat, hatte US-Präsident Donald Trump am Sonntag mit Drohungen auf die Zurückweisung reagiert. "Wir werden sehen, ob wir etwas erreichen können", sagte Trump während seines Fluges von Florida nach Washington vor Reportern. Wenn nicht, werde "eine schlimme Situation" entstehen.

Ich würde ein Abkommen der anderen Alternative vorziehen, und ich denke, jeder in diesem Flugzeug weiß, was das ist, und das wird niemals schön werden.

Die Führung in Teheran reagiert jetzt auf Trumps Warnung und drohte ihrerseits den USA mit einem schweren Schlag, sollten die USA tatsächlich die Islamische Republik angreifen lassen.

Iran droht mit "heftigem Gegenschlag"

Die Feindseligkeiten der USA und Israels gegenüber dem Iran habe es schon immer gegeben, sagte das geistliche und politische Oberhaupt des Iran, Ajatollah Ali Chamenei. "Sie drohen uns mit einem Angriff, was wir für unwahrscheinlich halten." Weiter heißt es:

Der iranische Präsident Massud Peseschkian hatte die offizielle Antwort auf einen Brief von Trump an den obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei am Sonntag mitgeteilt und direkten Gesprächen zwischen dem Iran und den USA eine Absage erteilt.