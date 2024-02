USA: Irakische Gruppe steckt hinter Drohnenangriff

Mit Stand Mittwoch, 1. Februar, werden Kataib Hisbollah und anderen proiranischen Milizen 166 Attacken auf US-Stützpunkte seit dem 18. Oktober zugeschrieben, darunter 67 im Irak , 98 in Syrien und eine in Jordanien, wie aus einer Zählung des US-Militärs hervorgeht. In den vergangenen Monaten haben die USA mehrere Gegenangriffe auf Ziele der Milizen ausgeführt.