Hilflos und ausgeliefert fühlen sich viele Menschen in Neuschottland, denn ihre Existenz hängt an den Holzexporten in die USA . Beim größten Arbeitgeber der Region, eine Papierfabrik in Port Hawkesbury, ist das Stimmungsbild ähnlich. Ihr Papier geht zu 98 Prozent in die USA. Doch die Handelspartner haben schon signalisiert, dass sie die Verträge kündigen werden, sollten die Zölle kommen. CEO Mike Hartery versucht die Moral in der Firma durch mutmachende Mails aufrecht zu erhalten, doch das sei schwierig, erklärt er uns.