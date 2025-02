Katy Perry fliegt im Frühjahr mit Bezos-Rakete ins All

Die Partnerin von Amazon-Gründer Jeff Bezos, Lauren Sánchez, will mit der Rakete ihres Mannes und einer Frauengruppe mit Superstar Katy Perry einen Kurztrip in den Weltall machen.

Katy Perry fliegt im Frühjahr ins All

Neben Katy Perry fliegen noch drei weitere Frauen ins All. Quelle: afp

Popstar Katy Perry wird es bald ergehen wie der in einem ihrer Mega-Hits besungenen Feuerwerks-Rakete: Als eine von sechs Frauen ist sie "im Frühjahr" an Bord des nächsten Weltraumfluges von Blue Origin und fliegt ins All, wie die US-Raumfahrtfirma am Donnerstag mitteilte.

Dem erstmals reinen Frauenteam gehört auch Lauren Sanchez an, die Verlobte von Blue-Origin-Besitzer Jeff Bezos

Wie wahrscheinlich ist es, dass wir Hinweise auf außerirdisches Leben finden? Was würde das für die Menschheit bedeuten? 04.02.2025 | 4:46 min

2021 war Bezos persönlich mit an Bord

Blue Origin begann 2021 damit, wohlhabende Touristen und Prominente mit der Rakete New Shepard an den Rand des Orbits zu schicken. Bis heute nahmen 52 Menschen an zehn bemannten Missionen teil.

Beim ersten bemannten Flug 2021 war der Amazon-Gründer und Weltraumfan Bezos persönlich mit an Bord.

Jeffrey Preston Bezos' Imperium wächst unaufhaltsam. Heute hat es dreimal so viele Mitarbeiter wie die Bundeswehr. Und ist sogar so mächtig, dass die NASA und die CIA von ihm abhängig sind. 12.12.2024 | 15:50 min

Flüge dauern nur zehn oder elf Minuten

New-Shepard-Missionen starten von der firmeneigenen Startrampe in West-Texas. Die Flüge dauern nur zehn oder elf Minuten vom Start bis zur Landung.

Die Passagiere erleben einige Minuten der Schwerelosigkeit, wenn ihre Kapsel die Karman-Linie überquert - die international anerkannte Grenze zum Weltraum, hundert Kilometer über dem Meeresspiegel.

Wer ins Weltall will, kommt an SpaceX und Tech-Milliardär Elon Musk nicht vorbei. Die Europäische Weltraumagentur ESA will künftig weniger abhängig von Musk werden. 21.02.2025 | 2:40 min

Rakete ist vollständig wiederverwendbar

Für die Flüge wird eine kleine und vollständig wiederverwendbare New-Shepard-Rakete verwendet, die nach Alan Shepard, dem ersten US-Bürger im All, benannt ist. Die Rakete landet aufrecht in der texanischen Wüste und Fallschirme an der Kapsel sollen für eine sanfte Landung sorgen.

Neben Katy Perry und Lauren Sanchez werden die Wissenschaftlerin Amanda Nguyen, die ehemalige Nasa-Raketenforscherin Aisha Bowe, die CBS-Moderatorin Gayle King und die Filmproduzentin Kerianne Flynn an Bord sein.

ZDFheute auf WhatsApp Quelle: dpa die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel. Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren.