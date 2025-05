Weißes Haus empört: Ratingagentur Moodys stuft USA ab

Ratingagentur: Keine Maßnahmen gegen Haushaltsdefizit

Bad news für Trump

Trump setzt "Signal, dass Amerika sich nicht mehr einsetzen will in Bezug auf Menschenrechte oder Bürgerrechte in dieser Region", berichtet ZDF-USA-Korrespondent Elmar Theveßen aus Doha/Katar.

Weißes Haus reagiert mit Kritik

Das Weiße Haus reagierte mit scharfer Kritik an der Agentur. Der Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses, Steven Cheung, griff in einem Beitrag in sozialen Medien den Moody's-Ökonomen Mark Zandi persönlich an.